Çocuklar, 3 boyutlu gözlükle çizgi film izleyerek sünnet oluyor

Karaman'da çocuklar, devlet hastanesinde 3 boyutlu gözlük takıp, çizgi film izleyerek sünnet oluyor. Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü, son bir haftadır yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında hastaneye sünnet olmaya ya da kan tahlili yaptırmaya gelen çocuklara, 3 boyutlu gözlük taktırılıp, çizgi ya da animasyon film izlemeleri sağlanıyor. Çocuklar kendilerini izledikleri filmin içinde bulurken, bir taraftan da tedavileri yapılıyor. Şu ana kadar olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uysal, çocukların kan tahlili yaptırırken ve sünnet olurken acı hissedip korktuklarını bunun da sağlık sürecini etkilediğini söyledi. Yaptıkları uygulama sayesinde çocukların hem acı ve korku hissi yaşamadığını, hem de psikolojik olarak etkilenmediklerini ifade eden Uysal, uygulamayı lokal anestezi yapılacak küçük ameliyatlarda da yapmayı düşündüklerini söyledi.