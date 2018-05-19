T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çocuklar, 3 boyutlu gözlükle çizgi film izleyerek sünnet oluyor

19 Mayıs 2018 17:11

Karaman'da çocuklar, devlet hastanesinde 3 boyutlu gözlük takıp, çizgi film izleyerek sünnet oluyor. Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü, son bir haftadır yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında hastaneye sünnet olmaya ya da kan tahlili yaptırmaya gelen çocuklara, 3 boyutlu gözlük taktırılıp, çizgi ya da animasyon film izlemeleri sağlanıyor. Çocuklar kendilerini izledikleri filmin içinde bulurken, bir taraftan da tedavileri yapılıyor. Şu ana kadar olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uysal, çocukların kan tahlili yaptırırken ve sünnet olurken acı hissedip korktuklarını bunun da sağlık sürecini etkilediğini söyledi. Yaptıkları uygulama sayesinde çocukların hem acı ve korku hissi yaşamadığını, hem de psikolojik olarak etkilenmediklerini ifade eden Uysal, uygulamayı lokal anestezi yapılacak küçük ameliyatlarda da yapmayı düşündüklerini söyledi.

ETİKETLER

çocuksünnet3 boyutlu çizgi fim3 boyutlu çizgi film izleyerek sünnet

Diğer Videolar

Yönetmen Evrenol: Adana Sıfır Bir'in artı 13 yaş sınırı aldığı yerde Peri'ye artı 16 verilmesini kim ciddiye alır

Turizm Bakanı'nın eşinin çığ faciası yaşandığı sırada, Kars'ta gittiği eğlenceye ait görüntüler AKP'yi karıştırdı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2020

HDP'den Meclis'teki partilere çağrı: Vangölü'nün kenarına saray yapımının konuşulacağı oturuma katılmayalım

O Tiktok fenomeni yoğun bakımda; 'reklam çekeceğiz' deyip öldüresiye dövdüler

AKUT kurucularından Yılmaz Sevgül: İnsan sesi değil, iş makineleri çığı tetikler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24