Çocuklar 10 dilde 'barış' mesajı verdi

Bodrum'da, İnsanca Yaşam Derneği öncülüğünde, Azerbaycan kökenli İranlı sanatçı Ramin Farhangniya tarafından kurulan "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu" ilçede ilk konseri verdi. Türkiye, Suriye, Hollanda, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 6-16 yaş aralığından 21 çocuğun bulunduğu koro, çocukların üç aylık müzik eğitimlerinin ardından ilk kez Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde çocuklar dinleyicilerden tam not aldı. Koro şefi Farhangniya, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ay içerisinde çocuklara 10 farklı dilde şarkı söylemeyi öğrettiklerini ifade etti.