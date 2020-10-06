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Çocuk sağlığı uzmanı yanıtladı; Koronavirüslü anne bebek emzirebilir mi?

"Anne ilaç kullanmadan hafif şekilde Koronavirüs geçiriyorsa, emzirmelerini istiyoruz"

06 Ekim 2020 13:33

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, Koronavirüs olan bir annenin  bebeğini emzirebileceğini söyledi. Çağıl, yapılan araştırmalara dayandırdığı önerisini, "Anne sütü ile geçen bağışıklığı destekleyen antikor dediğimiz maddeler bebeğe geçiyor ve enfeksiyona karşı koruyor" sözleriyle dile getirdi. 

Acıbadem Kayseri Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "Yalnızca enfeksiyona değil birçok hastalığa karşı anne sütünde koruyucu madde vardır. Anne sütünün yerini hiçbir mama alamamıştır. Anne sütü ile bebeğin hem gelişimi hem de bağışıklığı iyi düzeyde oluyor" dedi. 

Dünya Sağlık Örgütü´nün 2 yaş, hekimlerin ise  en az 1 yaşına kadar emzirilmesini önerdiğini hatırlatan Çağrıl,  "Yeni tip Koronavirüsün ilk çıktığı dönemlerde bu tartışmalar oldu. Dünya Sağlık Örgütü ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı çalışma yaptılar. Sağlık Bakanlığının Koronavirüs rehberinde yer alan önerisi; eğer annenin Koronavirus testi pozitif ve hastalık tablosu hafif geçiriyor halinde ise emzirmeye devam etmesinde bir sakınca yok. Ancak, burada her zamanki gibi maske, mesafe gibi hijyen önemleri  yine önemini koruyor. Annenin ellerini sıklıkla yıkaması, fazla kişi ile temas etmemesi gerekiyor. Burada annenin sağlık durumu çok önemli. Bazen hastalık ağır geçebiliyor. Enfeksiyona karşı ilaç kullanması gerekebiliyor. Bu durumda anne sütüne ara verdirdiğimiz zaman oluyor. Anne ilaç kullanmadan hafif şekilde Koronavirüs geçiriyorsa, emzirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 


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