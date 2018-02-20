T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çocuk orkestrası 'Eye Of The Tiger'ı çaldı

20 Şubat 2018 15:29

Rize, Çayeli'de kurulan Müzik Okulu'nda yaşları 10 ile 14 arasında değişen 20 öğrenci, piyano, gitar, keman ve bateri dersleri aldı. Kısa sürede kendilerini geliştiren çocuklar bir orkestra kurdu. İngilizce öğretmeni olan müzik tutkunu Zafer Kalenderoğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler ünlü besteleri çalmaya başladı. Öğrenciler, hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' adlı bestesini çalan öğrenciler, bu kez de Rocky filmlerinin tema müziği ‘Eye of The Tiger'i çaldı. Bir tünelde çekilen klip, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor.

ETİKETLER

eye of tigerrizemüzik okuluingilizce öğretmenigame of thrones themeeye of tiger çocuk orkestra

Diğer Videolar

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24