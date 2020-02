Çocuk orkestrası 'Eye Of The Tiger'ı çaldı

Rize, Çayeli'de kurulan Müzik Okulu'nda yaşları 10 ile 14 arasında değişen 20 öğrenci, piyano, gitar, keman ve bateri dersleri aldı. Kısa sürede kendilerini geliştiren çocuklar bir orkestra kurdu. İngilizce öğretmeni olan müzik tutkunu Zafer Kalenderoğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler ünlü besteleri çalmaya başladı. Öğrenciler, hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' adlı bestesini çalan öğrenciler, bu kez de Rocky filmlerinin tema müziği ‘Eye of The Tiger'i çaldı. Bir tünelde çekilen klip, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor.