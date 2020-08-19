T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çocuğuyla girdiği markette personelin telefonunu çaldı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

19 Ağustos 2020 10:51

İstanbul Arnavutköy’de bir markette çalışan personelin telefonunun çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşanan olayda, market çalışanı camlara reklam afişi asmak için elindeki telefonunu hemen yan tarafında bulunan ürün reyonuna koydu. Daha sonra markete ufak bir çocuk ile giren şüpheli şahıs reyonun üstünde bulunan telefonu cebine koyup hızla marketten uzaklaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER

istanbularnavutköyhırsılıktelefon hırsızlığımarket çalışanı

Diğer Videolar

Hayatı değişen 20 köpekle 'Satın Alma Sahiplen' dediler

Mehmet Metiner'den Demirtaş'a çağrı: Öztürk Yılmaz'a böyle bir beyanda bulundun mu?

Bu kez köpekler podyuma çıktı

Balkondan bahçeye atladı, abisinin motosikletini hırsızların elinden kurtardı!

Candan Erçetin'den turşu tarifi

Çocuklarını darp eden baba gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

Koronavirüs'e yakalanan Donald Trump için tehlike ne kadar büyük?...

Tarım arazilerindeki hobi bahçeleri yıkılacak...

Beyaz Futbol’da istifa eden Ertem Şener’in yerine gelen isim belli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24