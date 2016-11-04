Çocuğunu çamaşır ipiyle arabaya bağlayarak sürükleyen anne gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta 32 yaşındaki elektrik elektronik mühendisi kadın, okul servisini kaçıran 6 yaşındaki oğlunun ellerini kollarını ve belini çamaşır ipiyle bağladı. İpin diğer ucunu da otomobiline bağlayan kadın, aracı da hareket ettirdi. Küçük çocuğun araca bağlı şekilde koştuğunu gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. yenisafak.com'un yayınladığı görüntülerden sonra harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri çocuğu savcılık kararı ile himayesine aldı.