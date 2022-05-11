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Çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada

Ölümden dönen 7 yaşındaki çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

11 Mayıs 2022 13:53

Gaziantep’te kardeşine yetişmek için koşarak ana caddeye çıkan çocuğun hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölümden dönen 7 yaşındaki Eren Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İddiaya göre 7 yaşındaki Eren Durgun evden kardeşiyle birlikte fırından ekmek almak için çıktı. Ana caddeye doğru koşan kardeşine yetişmek için koşmaya başlayan Durgun, aniden caddeye çıktı. O sırada caddede seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Durgun’a çarptı. Çocuk aracın altından metrelerce sürüklenirken çevrede kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu.Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. (İHA)


GaziantepÇocukOtomobilHastane

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