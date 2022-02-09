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Yer Esenler: Çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar

Bagajda taşınan çocuğu gören otomobildeki kişi, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti

09 Şubat 2022 14:10

İstanbul Esenler'de 8 yaşlarındaki bir çocuk, kapağı açık bagajda yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, arkalarından gelen araçtaki kişi tarafından görüntülendi.

Görüntüler, Oruç Reis Mahallesi'nde kaydedildi. Yolda giden 34 EVE 129 plakalı otomobilin kapağı açık bırakılan bagajında 8 yaşlarındaki bir çocuğu görenler şaşırdı. Bagajda taşınan çocuğu gören otomobildeki kişi, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Otomobil yoluna devam ederken, çocuğun endişeli bakışları da kameraya yansıdı.

İstanbulEsenlerÇocuğu bağajda taşıdılarkapağı açık bagaj

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