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Çocuğa taciz iddiası mahallede linç girişimine neden oldu

22 Temmuz 2020 12:18

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, kalabalığın elinden kurtularak kaçarken yaşanan arbede kameralara yansıdı. 

Çocuğun, annesine giderek fırında çalışan bir kişinin arabayla gezintiye çıkarmak istediğini anlatması üzerine mahalle sakinleri çalışanı linç etmek istedi. Mahalle sakinleri önce fırına giderek şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli linç girişimine uğrarken iş yeri de öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Fırının camları kırılırken ortalığın sakinleşmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taciz şüphelisi bir süre sonra öfkeli kalabalığın elinden kurtularak kaçmayı başardı.

Ekipler ise fırın önünde toplanan kalabalığı dağıtarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Ortalığın karıştığı anlar vatandaşlara ait cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Polis yaklaşık 10 yıldır aynı fırında çalıştığı öğrenilen şüpheliyi arama çalışması başlattı.

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