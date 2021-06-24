T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çocuğa silah verip havaya ateş açtıran kişi muhtar çıktı

Muhtarın, Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde de görev yaptığı belirtildi

24 Haziran 2021 20:47

Samsun'unda açık alanda aralarında çocukların da bulunduğu davetlilerin, tabanca ve tüfekle havaya ateş açtığı nişanda çekilen görüntülerle ilgili polis soruşturma başlattı. Görüntülerde, küçük yaştaki çocuğun eline tabanca verip, havaya ateş ettiren kişinin mahalle muhtarı olduğu belirlendi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 8 Haziran günü akşam saatlerinde açık havada düzenlenen nişanda, çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup, tabanca ve tüfeklerini çıkardı.

Grup, aralarında çocukların da bulunduğu davetliler arasında, dakikalarca havaya ateş açtı.

Bir kişinin de çocukların eline tabanca verip, havaya ateş açtırması, davetlilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Görüntüleri inceleyen polis, soruşturma başlattı. Soruşturmada, görüntüde bir çocuğun eline tabanca verip ateş ettiren kişinin, Keskinoğlu Mahallesi Muhtarı A.Y. olduğunu tespit etti.

Hakkında işlem başlatılan muhtarın, Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde de görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA

muhtarsilahçocuk

Diğer Videolar

İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı

AKP Ankara İl Başkanı Özcan: Kültür Bakanlığı'na kızıyorum

İmamoğlu: İETT’nin kadın şoför sayısı 51 oluyor

Sahibinin kilitlemeden park ettiği bisikleti böyle çaldı

Busenaz Sürmeneli'ye mehterli karşılama: Bu madalya 'Türk kadını yapamaz' diyen herkese gelsin

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ağustos 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24