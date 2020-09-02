Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri 2017'de de Alevi vatandaşları tehdit etmiş

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın 2017 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' başlattığı dönemde Alevi vatandaşları tehdit ettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda “Sarık veya cübbe giymek, resmi işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusuna “O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok. Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor” yanıtı ile gündeme gelen Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda suçundan tutuklandı.

Nurullah'ın 2017 yılında Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' döneminde Alevi vatandaşları tehdit ettiği görüntüler de internette dolaşmaya başladı. Nurullah katıldığı bir programda Alevi vatandaşlar için "Alevi kardeşlerimize mesajlar gidiyormuş, İstanbul'a geldiğimizde hazırlıklı olun diye. Buradan kendilerine söylüyorum böyle birşeyi denemesinler. Biz böyle bir şeye pabuç bırakmayız, bu millet zaten gergin, sınırları zorlamasınlar yoksa kendileri zararlı çıkar” diyerek tehdit etmiş.

Ne olmuştu?

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde ikamet eden Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen perşembe günü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sözcü’den Erhan Kaytanbay’ın haberine göre, annesi ile birlikte tarikat dergâhında yaşayan 12 yaşındaki Y.A’nın yaşadıklarını annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Olayı öğrenen çocuğun yakınları jandarmaya ihbarda bulunarak, Fatih Nurullah’tan şikâyetçi oldu.

İhbarı değerlendiren jandarma, 27 Ağustos’ta dergâha baskın yaptı. Baskına cinsel istismara uğradığı iddia edilen küçük çocuğun ailesi de gelince dergâh üyeleri ile çocuğun yakınları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede tarikat liderinin yanı sıra bazı tarikat üyeleri de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Nurullah’ın başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan tarikat lideri Fatih Nurullah tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca davanın soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin gizliliğinin ihlal iddiasıyla Odatv’ye soruşturma başlattı.

Uşşaki tarikat lideri Fatih Nurullah geçtiğimiz haftalarda “Sarık veya cübbe giymek, resmi işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusuna “O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok. Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor” yanıtı ile gündeme gelmişti.