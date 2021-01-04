Çobanlık yapan çocuk işçinin çevre isyanı: Koyunlarım öldü
04 Ocak 2021 08:00
Tarım alanı üzerine fabrikaların yapılması ve suya atıklarını bırakması, Balıkesir’in Havran ilçesindeki çocuk işçinin tepkisine yol açtı. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.
Çocuk işçi, fabrikaların atıklarını suya bırakması nedeniyle koyunlarının öldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çok sinir oluyorum 3 tane koyunumuz öldü bu çayda. Fabrikalar pis sularını akıtıyor. Koyunlarımız suyu içince zehirlenip ölüyor. Biz bunu Havran Belediyesi’ne şikâyet ediyoruz ama dinlemiyorlar. Eskiden burada bel boyu su akıyormuş."