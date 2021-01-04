Çobanlık yapan çocuk işçinin çevre isyanı: Koyunlarım öldü

Çocuk işçi, fabrikaların atıklarını suya bırakması nedeniyle koyunlarının öldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok sinir oluyorum 3 tane koyunumuz öldü bu çayda. Fabrikalar pis sularını akıtıyor. Koyunlarımız suyu içince zehirlenip ölüyor. Biz bunu Havran Belediyesi’ne şikâyet ediyoruz ama dinlemiyorlar. Eskiden burada bel boyu su akıyormuş."