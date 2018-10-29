T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çoban köpeği ölümden döndü

29 Ekim 2018 15:02

Ardahan'ın Posof ilçesinde ineklerin bulunduğu kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği, boynundan iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren hayvan, güçlükle kasanın üzerine çıkarak ölümden döndü. Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaş hayvanları, 76 AV 976 plakalı kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirdi. Veteriner kontrolü için bekleyen kamyonun içerisinde bağlı halde bulunan çoban köpeği bu sırada kamyonun kasasından atladı. Boynundan bağlı olduğu için köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı. Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, kendi imkanlarıyla tekrar kasanın üzerine çıkmayı başardı.

ETİKETLER

çoban köpeğiköpekölümden döndüboğlumaktankurtuldukurtardıardahandog

Diğer Videolar

Askerden sevgilisine 16 adet tankla evlilik teklifi

Pamuk yağı fabrikasındaki yangın 1 gündür durdurulamıyor

Erkekler son bir yılda en az 328 kadını öldürdü, 51 kadına da tecavüz etti

Kahramanmaraş’ta köpekleri zehirlenen vatandaş isyan etti: Yabani hayvanların da zehirlenip öldürüldüğüne şahit oldum

5 Dakika Adalet: 'İşimi istiyorum' dedi; OHAL Komisyonu 'eylem yaptı' gerekçesiyle başvurusunu reddetti

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar hücreye tıkmak istiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için Erdoğan'dan talimat...

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, dönemin Jandarma Genel Komutanı'na masaya vurup "Kes...

Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu iddialarına yanıt ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24