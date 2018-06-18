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CNN'den Akşener yorumu: Erdoğan'ı yenebilecek tek lider

18 Haziran 2018 17:42

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala ABD merkezli haber kanalı CNN, İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e özel bir dosya yaptı. Akşener'in Adana'daki mitingini takip eden CNN, "Meral Anne: Erdoğan'ı ofisinden çıkarmaya uğraşan kadın" başlığını kullandı. CNN'e konuşan Akşener, “Türkiye çok uzun bir süredir çok sert erkekler tarafından yönetildi. Bazı insanlar bana abla diyor ama birçok genç insan ‘Meral Anne' diyor ve ben anne olmayı seviyorum” yorumunu yaptı. Akşener, “Son 2.5-3 yıldır Erdoğan ve şahsi davranışlarıyla mücadele ediyorum. Bu seçimler, Erdoğan'ın istediği seçim. Bu başkanlık sistemi Batı demokrasilerindeki gibi değil. Çeklerimiz ya da hesaplarımız yok” ifadesini kullandı.

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