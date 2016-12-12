CNN Türk'ten acılı babanın konuşmasına sansür

CNN Türk 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yaşamını yitiren Tıp Fakültesi Öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş'ın konuşmasını sansürledi. Salim Akbaş CNN Türk'ün sansürlediği konuşmasında şunları söylemişti: "19 Yaşında. Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi. İstanbul'a Ankara'dan sınav sonrası sadece 2 günlüğüne geldi. Gezmek için geldiler. Tesadüfen taksiyle oradan geçiyorlar. Hepsi bu. Sadece bu. Bu kadar tesadüfi, bu kadar basit bu kadar ucuz. Bunun için şehit. Yok ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi . Ben başka bir şey demiyorum. Mustafa Berkay Akbaş gelecek vadeden bir tıp öğrencisi. Başkent Üniversitesi'nde. Hayali doktor olmaktı. Böyle insanlara yardım etmekti. Ama ben onu cenaze arabasıyla geri götürüyorum şimdi. Twitter'da kayıp ilanı olan çocuk. Terörü sadece lanetlemeyle bitseydi. Yıllardır lanetliyoruz. Yarın çiçek bırakırlar. Başka bir şey yapmazlar.Ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi.