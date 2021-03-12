CNN Türk’teki 'anlaşılamayan ses'in nedeni belli oldu

CNN Türk'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'ün Türkiye’de görülmesinin birinci yıl dönümünde konuşurken duyulan sesin nedeni ortaya çıktı. ODA TV'nin haberine göre sesin Arka Sokaklar dizisine ait olduğu anlaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının tüm medyaya logosuz ulaşması için Anadolu Ajansı görüntü servis ediyor. Tüm TV'ler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamarını AA'nın verdiği bu frekans üzerinden yapıyor. Bakan Koca'nın açıklaması başladığında kısa süreli olarak yayına giren "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" seslerinin AA canlı yayın aracındaki rejide açık olan bir TV dizisinden geldiği anlaşıldı. AA canlı yayın aracında izlenen dizi ise Kanal D'de uzun yıllardır yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi.

Kaynak: ODA TV