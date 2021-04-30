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CNN Türk'te 'tweet' gerilimi; Hilal Kaplan iftiraya uğradığını savundu; Ümit Kocasakal tweetleri ekranda gösterdi

Kaplan ve Mehmet Metiner ise Kocasakal'ın bu yaptığının 'saygısızlık' olduğunu savundu, gerilim büyüdü

30 Nisan 2021 13:59

CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında Hilal Kaplan ve Prof. Dr. Ümit Kocasakal arasında 'tweet' tartışması çıktı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ümit Kocasakal'ın kendisine eski tweetlerini hatırlatması üzerine 'iftiraya uğradığını' savundu. Bunun üzerine de Kocasakal ekranda Kaplan'ın attığı eski tweetlerini gösterdi. Kaplan ve Mehmet Metiner ise Kocasakal'ın bu yaptığının 'saygısızlık' olduğunu savundu, gerilim büyüdü. 

Prof. Ümit Kocasakal’ın Hilal Kaplan’ın 1915 olaylarına ilişkin yazılarını hatırlatması üzerine Hilal Kaplan canlı yayına bağlandı.

Kocasakal, Hilal Kaplan'ın daha önce yaptığı paylaşımları canlı yayında tek tek gösterince Kaplan "iftiraya uğradığını" savundu. 

Kaplan, daha önce attığı tweetleri okuyan Kocasakal'a "iftiralarınızı size iade ediyorum" dedi. Kocasakal "İftira ise edin" cevabını verdi. 

İşte o tweetler;

ümit kocasakalhilal kaplan1915olaylarmehmet metinerhabde fıratşaban sevinçcnn türk

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