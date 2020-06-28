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Aslında ne oldu?

CNN Türk'te İmamoğlu'nu 'dövme' programı

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

28 Haziran 2020 13:27

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda İBB'nin İngiltere'deki müzayededen Fatih Sultan Mehmet tablosunu satın alması konusunun CNN Türk ekranlarındaki bir programda nasıl tartışıldığına değindi. Tezkan, programı 'Ekrem İmamoğlu'nu dövme programı' şeklinde niteledi. 

CNN Türk'te bir tartışma programına denk gelerek izlediğini belirten Tezkan, "Cumhur ittifakına yakın iki gazeteci var ve ikisi de '6.5 milyon nasıl verilir', 'halk adına takipçisiyiz' şeklinde sözler söylüyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun alınmasına değil İBB'nin o tabloyu almasına kızıyorlar. Halk adına da takipçisi olacaklarmış' siz bugüne kadar halk adına daha önceki belediyenin yaptığı hangi harcamayı takip ettiniz? O belediyeler nerelere para harcadı, bir gün sordunuz mu? Türkiye'nin TİKA diye bir ajansı var. Onun yaptıklarını da takip etseydiniz. Kültür Bakanlığı'nın yapması gereken bir şeyi İBB yapınca Cumhur İttifakı'nın gazetecileri sinirlendi" ifadelerini kullandı. 

"Sonra sözü Ayasofya'nın cami olarak açılmasına getirdiler" diyen Tezkan, "İBB Sözcüsü de yayındaydı. Ona 'çabuk cevap ver İmamoğlu Ayasofya ibadete açılsın mı açılmaısn mı diyor?' diye soruyorlar. O da dedi ki, 'İBB'nin yetkisinde değil ki İmamoğlu orayı cami olarak görüyor. Açıp açmayacak olan Cumhurbaşkanı, Ankara.. İlerleyen saatlerde baktım ki program İmamoğlu'nu dövme programına dönmüş. Bastım düğmeye kapattım" diye konuştu. 

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