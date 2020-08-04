CNNTürk'te anketlerle başlayan tartışma, kanalın yayın politikasına geldi; işte sunucunun imtihanı

CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi programının konuğu Latif Şimşek ile telefonla yayına bağlanan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz arasında başlayan tartışma gazetecilik ve CNNTürk yayın politikasına geldi. Özkiraz, şirketinin anketlerinin kasten AKP'yi düşük puanla gösterdiği iddiasında bulunan Latif Şimşek'e "güya gazetecisin", "terbiyesiz" gibi ifadeler kullanınca ortam gerildi.

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin de tartışmaya dahil omasıyla birlikte gerilen stüdyoda, sunucu Başak Şengül konukları susturmakta zorlandı.

CNN Türk’e de tepkisini dile getiren Özkiraz, anketlerinin kanalda haber yapılmadığını ancak tartışma programında kendilerine iftira atıldığını ifade ederek kanala tepki gösterdi.