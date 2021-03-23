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CNN Türk'te 'Atatürk' tartışması; konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti

"Atatürk Kürtlerden Kürt kardeşlerim diye bahsetmiştir"

23 Mart 2021 09:20

CNN Türk'teki tartışma programında 'Atatürk' konusu tartışmaya sebep oldu. Konuk stüdyoyu terk ederken, program reklama girdi. 

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Ben bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyız? Tarihten uzak gerçek dışı propagandaya alet olmak zorunda mıyım" diyerek yayını terk etti. Programa ise reklam arası verildi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de HDP'ye açılana kapatma davası masaya yatırıldı. Programın konuklarından eski milletvekili Altan Tan, Kürt sorunun nedenlerinden birini Atatürk'ün o dönem uyguladığı politikalara bağlayınca, gazeteci Hulki Cevizoğlu araya girdi.

"Bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyım"

Cevizoğlu duruma, "Ben bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyım? Tarihten uzak gerçek dışı propagandaya alet olmak zorunda mıyım? Atatürk hakkında gizli hakaretlerin olduğu... 1930'larda Kürt yok denmiş... Atatürk Kürtlerden Kürt kardeşlerim diye bahsetmiştir. PKK propagandası yapıyor. Ahmet Hakan müdahale etsene" sözleriyle tepki gösterdi.

Konuk terk etti, program reklama gitti

Tartışma sürerken Ahmet Hakan reklama gitti, Hulki Cevizoğlu da programdan ayrıldı.

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