T24 LogoT24 Logo
Haberler

CNN Türk'te, AKP'li Cemil Çiçek olduğu düşünülerek, başka Cemil Çiçek'in tweetleri okundu

Avukat Cemil Çiçek durumu açıkladı

28 Kasım 2020 10:45

CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de ilginç bir olay yaşandı. Programda TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri okundu.

ETİKETLER

cemil çiçekakpahmet hakancnn türktweettarafsız bölge

Diğer Videolar

İBB: Kar geliyor, hazırız

Gündem oldu; yalnızca varlığıyla günde 2100 lira kazanıyor, binlerce müşterisi var

Esnaf, Akşener'e anlattı: "70-80 yaşlarındaki bir kadın, eşinden kalma yüzüğü bozdurdu torunları için"

AKP'li Durmuşoğlu o görüntüler için "eski eşya toplayan bir hemşehrimiz" dedi; CHP'li Öztrak: Havuç ne zamandan beri eski eşya oldu?

Kargo görevlisinin otizmli çocuğu darp ettiği iddia edildi; aile şikayetçi oldu

Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında 'havadan sudan' sohbet...

Gaziantep'teki sokak röportajından: "FOX'u izlediğin için deprem oluyor işte"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Hidayet Türkoğlu TBF'deki görevlerinden el çektirildi, Saray'daki odasının boşaltılması...

Koyun kulağı ve dana memesine talep büyük!...

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Sinovac'a mecbur bırakıldıysak aşıyı olmamız...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Medya Oscar'ı" töreni; Ahmet Hakan, ödülünü Erdoğan'ın elinden...

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında 'havadan sudan' sohbet...

Gaziantep'teki sokak röportajından: "FOX'u izlediğin için deprem oluyor işte"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24