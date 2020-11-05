CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili yanlış matematik!

CNNTürk'te ABD seçimlerine ilişkin yapılan yorumda matematik hesabı yapıldı.

270'in üzerinde delege sayısına ulaşan adayın kazandığı seçimde, Donald Trump'ın da Joe Biden'ın da 270'in üzerine çıkacağı söylendi.

Toplam delege sayısının 538 olduğu seçimde, Trump'ın 271, Biden'ın ise 275 delege sayısına ulaşacağını ifade eden yorumcu Enver Kaptanoğlu, böylece delege sayısını da yanlış hesaplamış oldu.

Kaptanoğlu, sözlerinin devamında yaptığı yanlış hesaba rağmen Trump'ın 270 delege sayısını aşacağını ancak aradaki fark nedeniyle Biden'ın kazanacağını söyledi.