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CNN Türk muhabiri, canlı yayında elindeki kağıtları yere fırlattı!

“Sanırım yanlışlık oldu, biz Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız”

03 Kasım 2021 15:00

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, yanlış bağlantı sonrası canlı yayında sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlattı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının yanı sıra Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündeminin yayın akışında olduğu CNN Türk’te, enflasyon rakamlarına dair son dakika gelişmesi ile birlikte izleyicileri şoke eden bir olay yaşandı.

Sunucu, CNN TÜRK Ankara muhabiri Serhat Dal’a bağlanıp Bilim Kurulu Toplantısı gündemi yerine enflasyon rakamlarını sorunca muhabir Dal, “Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız” dedi. Serhat Dal, sonrasında ise sinirlerine hakim olamayarak elindeki kağıtları yere fırlattı. O anlar an be an ekranlara yansıdı.

 

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