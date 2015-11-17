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CNN muhabiri Obama'ya sordu: Neden bu IŞİD piçlerini yenemiyoruz?

17 Kasım 2015 16:14

Türkiye’nin dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Barack Obama, Uluslararası Basın Merkezi’nin 2 numaralı salonunda basın toplantısı düzenledi. CNN'inBeyaz Saray muhabiri Jim Acosta, Obama'ya İngilizce "Why we can't, take out these bastards?" şeklinde yani, "Beni yanlış anlamayın. Neden bu p.çleri neden yenemiyoruz?" sorusunu yöneltti. Toplantıyı Türkçeye anlık çeviren tercüman soruyu, "Neden bu kötü adamları yenemiyoruz" diye Türkçeleştirmeyi tercih etti.

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