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CNN International'da Cemal Kaşıkçı yorumu: Trump şişko k*çını kaldırmalı

20 Ekim 2018 04:01

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması, Suudi'lerin en yakın müttefiklerinden biri olan ABD'de de geniş yankı uyandırdı. CNN International'da konunun tartışıldığı canlı yayına bağlanan terörle mücadele uzmanı ve yazar Philip Mudd'ın Trump'ın tutumuna ilişkin yorumu ise sosyal medyada gündem oldu. Trump'ın tutumunu eleştiren Mudd, "Başkan'ın şişko k*çını kaldırması ve bazı temel araştırma sorularını sorması gerekir" ifadelerini kullandı. Mudd'ın sözleri üzerine New York Times yazarı Frank Bruni'nin tepkisi ise dikkat çekti.

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