CNN İnternational, Cerrahpaşa Hastanesi'nde: Buradaki doktor ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) nedeniyle İstanbul’un en hareketli yoğun bakım ünitesi haline gelen Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki doktorlarla görüştü. Yoğun bakım ünitelerine bağlı Koronavirüs hastaları ile hastanede çalışan doktor ve hemşirelerin içinde bulunduğu durumu anlatan CNN muhabiri, "Şunu söylemeliyim ki buradaki doktor ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var" dedi.

Türkiye'deki Koronavirüs mücadelesine dikkat çekilen haberde Türkiye'de Avrupa veya ABD gibi koruyucu ekipman, yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekilmediğine vurgu yapıldı.

Koronavirüs'e karşı geliştirilen farklı tedavi yöntemlerine de değinen CNN muhabirine, uyguladıkları tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren hastane doktoru Dr. Yalın Dikmen, "Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı doğru yere koymaya, elimizden geleni yapmaya ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz" dedi.