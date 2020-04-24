T24 LogoT24 Logo
Haberler

CNN İnternational, Cerrahpaşa Hastanesi'nde: Buradaki doktor ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var

24 Nisan 2020 13:20

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) nedeniyle İstanbul’un en hareketli yoğun bakım ünitesi haline gelen Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki doktorlarla görüştü. Yoğun bakım ünitelerine bağlı Koronavirüs hastaları ile hastanede çalışan doktor ve hemşirelerin içinde bulunduğu durumu anlatan CNN muhabiri, "Şunu söylemeliyim ki buradaki doktor ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var" dedi. 

Türkiye'deki Koronavirüs mücadelesine dikkat çekilen haberde Türkiye'de Avrupa veya ABD gibi koruyucu ekipman, yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekilmediğine vurgu yapıldı. 

Koronavirüs'e karşı geliştirilen farklı tedavi yöntemlerine de değinen CNN muhabirine, uyguladıkları tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren hastane doktoru Dr. Yalın Dikmen, "Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı doğru yere koymaya, elimizden geleni yapmaya ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz" dedi. 

ETİKETLER

CNN İnternationalcerrahpaşa hastenesiDr. Yalın Dikmenkoronavirüssalgıntedaviyoğun bakım

Diğer Videolar

Gazeteci Kemal Öztürk: İmamoğlu'nun mağduriyetini savunduğum için köşemi bırakmak zorunda kaldım

Avustralya'da mahkumlar arasında çıkan kavgaya gaz bombalı müdahale

Annelerini bekleyen yavru dağ keçilerine poğaça ikramı

Sakarya’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Petrol kuyusunda çıkan yangına ordudan tanksavarlı müdahale

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anların görüntüleri sosyal medyanın gündeminde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşın son videosu duygulandırdı: "En güzel günümü...

İstanbul'da kadın cinayeti: Hatice Çelik, oğlunun gözü önünde öldürüldü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba...

Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacı: Magazindeki haberlerden dolayı nafakasını...

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı...

Eski İstihbarat Daire Başkanı Yeni Şafak'ta yazdı: Ergenekon’un bir numarası...

Van'da sivilleri taşıyan servise saldırı: 2 ölü, 8 yaralı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşın son videosu duygulandırdı: "En güzel günümü...

İstanbul'da kadın cinayeti: Hatice Çelik, oğlunun gözü önünde öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24