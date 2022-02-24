CNN'in Kiev'deki canlı yayını sırasında patlama sesleri

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal hareketini başlatmasının ardından Kiev'de patlama sesleri duyuldu. CNN International muhabiri Matthew Chance de sabahın erken saatlerinden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev'den canlı yayındaydı.

Başkentin merkezinden biraz uzakta olduğunu belirten, Chance sabahın erken saatlerinden itibaren 7-8 patlama sesi duyulduğunu bildirdi ve "Bu patlamalara kadar Ukrayna'da çok sessiz bir gece hakimdi. Birkaç saat öncesine kadar düşünülemez olduğunu düşündüğümüz şey, şimdi gerçek oldu" dedi.

Ekrana yansıyan görüntülerde muhabir konuşurken arkadan gelen patlama sesleri dikkat çekiyor. Chance "Büyük patlamalar oluyor. Şu an ne olduklarını tam olarak açıklayamıyorum ancak bu kadar büyük patlamaların Putin'in konuşmasını yapmasından birkaç dakika sonra başlaması dikkate değer bir tesadüf" dedi.