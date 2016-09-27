Clinton-Trump düellosundan: Bu adam kadınlara domuz ve köpek diyen biri!

Clinton ve Trump arasında merakla beklenen ilk televizyon tartışması dün gece ABD'yi ekranlara kilitledi. ABD'nin başkan adayları Hillary Clinton ve Donald Trump’ın kozlarını paylaştığı televizyon programında, terörle mücadeleden ekonomiye, dış politikadan Afro-Amerikalıların entegrasyonuna kadar birçok konuda hararetli tartışmalar yaşandı. CNN televizyon kanalının tartışma sonrası yaptığı hızlı anket sonuçları da tartışmanın Clinton'un lehine sonuçlandığını ortaya koyuyor. Anket sonuçlarında katılımcıların yüzde 62'si Clinton'u daha başarılı bulurken, Trump'ı başarılı bulanların oranı yüzde 27'de kaldı.