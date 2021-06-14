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Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu

14 Haziran 2021 10:00

İzmir'in Selçuk ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi arasında kalan Pamucak sahilinde kıyıya yanaşan Stenella coeruleoalba türü bir Çizgili Yunus denizde yüzen vatandaşlar tarafından görülerek, tekrar denize dönmesi için defalarca suya itilmesine rağmen ölü olarak kıyıya vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen EKODOSD derneği, Tarım İlçe Müdürlüğü Uzmanları, Selçuk Belediyesi Veterineri, Haybulans ekibi ve Jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı.

EKODOSD’un sabah saatlerinde yaptığı incelemede yunusun bu sefer kumsala vurduğunu ve öldüğünü tespit edildi . 2.25 cm. boyutundaki yunustan doku örnekleri alındı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndaki deniz canlılarının gömüldüğü alana getirilen yunus, plastik şüphesiyle kontrol edildiğinde, yunusun karnından 89 cm. büyüklüğünde bir yavru çıkarıldı. Yunusun hamile olduğu anlaşıldı.

Çizgili YunusPamucak sahiliölü olarak kıyıya vurdu

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