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Cirque du Soleil trapezcisi ABD'deki gösteri sırasında hayatını kaybetti

19 Mart 2018 14:48

Cirque du Soleil'in (Güneş Sirki) ABD'nin Florida eyaletindeki gösterisi sırasında trapezci Yann Arnaud sahneye düşerek hayatını kaybetti. Kaza, Cirque du Soleil'in Florida'nın Tampa kentindeki 'VOLTA' adlı gösterisi sırasında yaşandı. 38 yaşındaki Fransız trapezci Yann Arnaud cumartesi günkü gösteri sırasında havada şovunu icra ederken bir anda sahneye düştü. Hastaneye kaldırılan deneyimli trapezcinin hayatını kaybettiği açıklandı. Cirque du Soleil'den yapılan açıklamada "Tüm Cirque du Soleil ailesi şoke oldu ve sarsıldı" dendi. Sirk kazanın nasıl olduğu konusunda yerel yetkililerle işbirliği içinde olduğunu da belirtti. Kazanın ardından Tampa'da yapılacak 2 gösteri de iptal edildi. Arnaud 15 yıldır Cirque du Soleil ile birlikte şovlara çıkıyordu. Sirkin tarihinde daha önce de sahnede ölümler yaşanmıştı. 2013'te Las Vegas kentindeki gösterisi sırasında akrobat Sarah Guyard Guillot 28 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti. 2016'da ise Cirque du Soleil'in kurucularından birinin oğlu olan teknisyen Olivier Rochette, San Fransisco kentindeki gösteri sırasında bir teleskopik asansörün kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

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