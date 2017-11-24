Cırcır böcekli ekmek denemek isteyen var mı?

Finlandiya'nın en büyük gıda şirketlerinden biri bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Fazer grubu 'Fazer Sirkkaleipa' adlı içinde 70 kadar cırcır böceği olan ekmeği ülkede piyasaya süreceklerini duyurdu. Fazer grubunun unlu mamuller bölümü yöneticisi Markus Hellstrom bir somun ekmeğin içinde çiftlikte yetiştirilen 70 kadar cırcır böceği olacağını söyledi. Hellstrom "Finlandiyalılar yeni şeyleri denemeyi seviyor" derken, Fazer'in yaptığı bir ankete göre Finlandiyalılar ekmekte önce 'lezzet ve tazelik' arıyor. Fazer'ın inovasyon bölümü başkanı Juhani Sibakov ise İskandinav ülkelerinde yapılan bir ankete göre 'Böceklere en çok Finlerin olumlu yaklaştığının' ortaya çıktığını belirtti. "Lezzeti artırmak için çıtır çıtır hamur kullandık" diyen Sibakov elde ettikleri sonucun 'leziz ve besleyici' olduğunu belirtti. Yetkili, 'Fazer Sirkkaleipa' adlı ekmeğin iyi bir protein kaynağı olduğunu ve içindeki böcekler nedeniyle iyi yağ asitleri, kalsiyum, demir ve B12 vitamini içerdiğini aktardı.