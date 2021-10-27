Çırak bulmayan berber: Gelen çıraklar direk para sorar oldu

Çalıştıracak çırak bulamayan berber, işe çırak olarak almak istedikleri kişilerin para istediğini söyleyerek “Eskiden bir kuaförlerde 3 çırak varken şuanda 1 tane bile bulamıyoruz” dedi.

Berber dükkanlarında yalnız kaldıklarını ve çırak bulamadıklarından yakınan berber ustası Musa Akçiçek, “Eskiden aileler çocuklarını berber dükkanlarına götürürdü, ustaya teslim ederdi ve eti senin kemiği benim derdi. Fakat şuan böyle bir durum söz konusu değil. Çırak bulmakta çok zorlanıyoruz, hatta bulamıyoruz. Yaz dönemlerinde bazen aileler 3-5 aylığına çocuklarını bize gönderiyorlar fakat onlarda belli bir dönemde burada oluyorlar, gelen çocuklarda en fazla 10 gün burada kalıyor 11’inci gün çocuğu göremiyoruz" dedi.

"Eskiden çıraklar müşteriden aldıkları bahşişle mutlu oluyorlardı" diyen Çiçek, şimdi ise gelenlerin haftalık ödeme veya maaş sorduğunu bu nedenle çırak bulamadıklarını söyledi.

Berberlik mesleğinin aslında bir sanat olduğunu ve bu sanatı devam ettirecek bir çırak bulamadıklarını belirten berber ustası Adnan Coşkun ise, "Alttan gelen bir eleman yok. Bu şekilde devam ederse gelecekte sanatkar bulunamayacak bu meslekler körelecek" dedi.