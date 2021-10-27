T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çırak bulmayan berber: Gelen çıraklar direk para sorar oldu

"Gelen çocuklarda en fazla 10 gün burada kalıyor 11’inci gün çocuğu göremiyoruz"

27 Ekim 2021 12:32

Çalıştıracak çırak bulamayan berber, işe çırak olarak almak istedikleri kişilerin para istediğini söyleyerek “Eskiden bir kuaförlerde 3 çırak varken şuanda 1 tane bile bulamıyoruz” dedi. 

Berber dükkanlarında yalnız kaldıklarını ve çırak bulamadıklarından yakınan berber ustası Musa Akçiçek, “Eskiden aileler çocuklarını berber dükkanlarına götürürdü, ustaya teslim ederdi ve eti senin kemiği benim derdi. Fakat şuan böyle bir durum söz konusu değil. Çırak bulmakta çok zorlanıyoruz, hatta bulamıyoruz. Yaz dönemlerinde bazen aileler 3-5 aylığına çocuklarını bize gönderiyorlar fakat onlarda belli bir dönemde burada oluyorlar, gelen çocuklarda en fazla 10 gün burada kalıyor 11’inci gün çocuğu göremiyoruz" dedi. 

"Eskiden çıraklar müşteriden aldıkları bahşişle mutlu oluyorlardı" diyen Çiçek, şimdi ise gelenlerin haftalık ödeme veya maaş sorduğunu bu nedenle çırak bulamadıklarını söyledi. 

Berberlik mesleğinin aslında bir sanat olduğunu ve bu sanatı devam ettirecek bir çırak bulamadıklarını belirten berber ustası Adnan Coşkun ise, "Alttan gelen bir eleman yok. Bu şekilde devam ederse gelecekte sanatkar bulunamayacak bu meslekler körelecek" dedi. 

berber çıraködemeçırak bulmayan berber

Diğer Videolar

Özge Peker, eşi Sedat Peker'in videosunu paylaştı: "Çektiğimden haberi yoktu, içimden sizlerle paylaşmak geldi"

Ekvador’un güneyindeki tarihi bir kasabada oluşan obruk 3 evi yuttu

Köpeklerin saldırdığı çocuğu, yoldan geçen kadın kurtardı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Aralık 2021

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: 83 milyon kaybediyor, Saray ve rantçı yandaşları kazanıyor

Ankara-Erivan yakınlaşması; bu kez şeytanın bacağı kırılır mı?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24