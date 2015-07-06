Çipras: Bugün hep birlikte modern Avrupa tarihinde parlak bir sayfa açtık

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, referandum sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında yaptığı konuşmadan bir bölüm. "Bugün hep birlikte modern Avrupa tarihinde parlak bir sayfa açtık. En zor şartlarda bile demokrasiye şantaj yapılamayacağını kanıtladık. Bugün, geçen haftanın zor koşulları düşünüldüğünde çok cesur bir karar verdiniz. Bununla birlikte burada verilen kararın Avrupa'dan ayrılmak olmadığının ama uygulanabilir bir çözüm konusundaki pazarlıklardaki konumumuzu güçlendirmek olduğunun tamamen farkındayım."