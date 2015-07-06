T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çipras: Bugün hep birlikte modern Avrupa tarihinde parlak bir sayfa açtık

06 Temmuz 2015 05:50

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, referandum sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında yaptığı konuşmadan bir bölüm. "Bugün hep birlikte modern Avrupa tarihinde parlak bir sayfa açtık. En zor şartlarda bile demokrasiye şantaj yapılamayacağını kanıtladık. Bugün, geçen haftanın zor koşulları düşünüldüğünde çok cesur bir karar verdiniz. Bununla birlikte burada verilen kararın Avrupa'dan ayrılmak olmadığının ama uygulanabilir bir çözüm konusundaki pazarlıklardaki konumumuzu güçlendirmek olduğunun tamamen farkındayım."

ETİKETLER

aleksis çiprasyunanistanreferandumhayıroxi

Diğer Videolar

Trafo bomba gibi patladı; işte o anlar

İBB Meclis'inde 'işsizlik' gerginliği: Üzerine yürüdü!

Karamollaoğlu'dan, "100 belediye AKP'ye geçiyor" diyen AKP'li Turan'a: Haysiyetsizlik, buna insanlık denir mi!

Vali Kaymak, Çalışan Gazeteciler Günü'nde bu mesajı vermiş: Sosyal medyanın zapturapt altına alınması lazım

Gülistan Doku 9 gündür kayıp | "Başka Gülistanlar kaybolmasın, somut bilgi ve belgeleri bizimle paylaşın"

Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24