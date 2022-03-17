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“Çıplak Vatandaş” filmi Ordu'da gerçek oldu: Vatandaşlar bu zamların altında eziliyor

17 Mart 2022 11:20

Yeşilçam oyuncusu Şener Şen’in başrolünde oynadığı ve kendisi ile çevresindeki vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşaması üzerine tepkisini çıplak halde caddelerde gezmesiyle bilinen 1985 yılı yapımı “Çıplak Vatandaş” filmi Ünye’de gerçek oldu. Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yüksek zamların stokçular yüzünden oluştuğunu ve en çok düşük gelirli aileleri etkilediğine dikkat çekmek için caddelerde yarı çıplak dolaştı. Bu hareketi çevredekilerin şaşkınlığına yol açarken, çoğu vatandaşlar ise stokçuları alkışlarla protesto etti.

Ülkede her şeyi para olmadığını ve stokçular ile zam fırsatçılarına vatandaşların asla taviz vermemesini söyleyen 62 yaşındaki Salim Oğuz, “Stokçuların yaptığı yanlış bir uygulamadır. Onların yaptığı bir insanlık ve her şey bu ülkede para değildir. Stokçuluktan vazgeçsinler. Çünkü bu durum onlar içinde iyi olmayacaktır. Eski zamanlarda yine stokçular ve fırsat zamcıları vardı. Vatandaşlar bu zamların altında eziliyor. Sonuçta yağını, şekerini almakta zorlanıyor. Her zor günlerde ya şirketler kazanıyor ya da zincir marketler. Ben vatandaşlarımızın stokçulara karşı, zam fırsatçılarına karşı her zaman kendi bakkalından alışveriş yapmasını istiyorum ve stokçulara asla fırsat vermeyelim.” dedi. (İHA)

OrduÇıplak VatandaşStokçularZam Fırsatçıları

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