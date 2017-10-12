Çıplak elle köpek balığı yakaladı!

Avustralyalı Melissa Hatheier, Melbourne yakınlarındaki koylardan birinde çıplak elleriyle köpek balığını yakalayarak herkesi hayretler içinde bıraktı. Avustralya medyasının haberine göre, köpek balığının insanlardan korkarak kafasını taşlara vurduğunu anlatan Hatheier, yaklaşık 1 metre boyundaki hayvana acıyarak açık denize bırakmak üzere sudan çıkarmaya karar verdiğini anlattı. Hatheier, "Onu sığlık bir yere kıstırdım, ardından da üzerine atlayarak yakaladım. Beni ısırmaması için onu boynundan tuttum. Sonra onu koyun kenarına götürerek bıraktım" ifadelerini kullandı. Köpek balığını yakaladığı an korku duygusu yaşamadığını belirten kadın, "Ben emlakçıyım ve benim mesleğim insanlara ikamet yerlerini değiştirmelerine yardımcı olmak. Köpek balığına okyanusa taşınmasına yardımcı oldum" diye anlattı.