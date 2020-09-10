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Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

Söz konusu görüntünün nerede çekildiği bilinmiyor

10 Eylül 2020 08:25

Turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu. 

Söz konusu görüntünün nerede çekildiği ise bilinmiyor. 

Kısa süre önce de salçalık domatesleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin görüntüleri tepkilere neden olmuş ve sorumlu firma tespit edilerek ceza kesilmişti.

TIKLAYIN - Bir çalışanı domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği videosunu paylaşmıştı; o işletmenin faaliyetine son verildi

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