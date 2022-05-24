Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'a hakaretten ceza alan Ezgi Mola: Şaşırdınız mı, ben şaşırmadım

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ezgi Mola'yı Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 960 lira para cezasına çarptırdı.

Mola, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karara şaşırmadığını söyledi. Mola, “Şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım. Sadece söyleyeceğim bu. Yine şaşırmadık. Umarım şaşıracağımız günleri de görürüz” dedi.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık sıfatıyla katılan Mola ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Ezgi Mola, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "O kadar çok bu potansiyelde insan salıveriliyor ki... Ben gündemdeki paylaşımları görerek bu tweeti attım. Herkes sosyal medyada ayaklanmış durumdaydı. Paylaşımımın sert olduğunu düşünmüyorum. Sinir bozukluğu ile yapılan bir paylaşımdı. Düşüncelerimi belirttim. Ortada ölmüş bir insan var. Biz bir birimize destek olmalıyız. Kim olsa yine aynı şekilde davranırdım." dedi.

Daha sonra söz alan Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, sanığın reklam için paylaşımda bulunduğunu ve bunu bir gelir kapısı haline getirdiğini savunarak, ceza istedi.

Bunun üzerine söz alan Mola, katılan tarafın kendisinden 50 bin lira talep ettiğini belirterek, "Hatta 'Tweeti silmesen de olur, 50 bin lira ver dosyayı kapatalım.' dediler. Uzlaştırmacı tarafından arandım. 50 bin lira ödenmesi durumunda şikayetten vazgeçileceği şeklinde sözler söylendi. Asıl gelir kapısı yaratmak bu olurdu. Benim tweetimin öncesinde yüz binlerce tweet vardı. Setten arkadaşlarım bu teklifin yapıldığı ana şahit olmuştur." diye konuştu.

Taraf avukatlarının beyanının ardından son sözü sorulan Mola, beraatini talep etti.

Daha sonra hükmü açıklayan hakim, oyuncu Ezgi Mola'yı, hakaret suçundan 87 gün karşılığında 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mola, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karara şaşırmadığını söyledi.