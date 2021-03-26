Cinsel organını gösterdiği iddia edilen kişi giydiği monttan tespit edildi; zanlı tutuklandı

Bursa- Yıldırım'da staj yaptığı işyerine gitmek için evinden çıkan 18 yaşındaki genç kadın, yolda yürüdüğü sırada 15 yaşındaki K.A.'nın tacizine uğradığını iddia etti. Cinsel organını gösterdiği öne sürülen zanlı, genç kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"Aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim"

Zanlının aynı hareketi bir gün önce de yapmış olduğunu ve tekrar yapacağını tahmin ettiğini belirten genç kadın, “Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek beni takip eder gibiydi, sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım; çünkü bir önceki gün de aynı saatte oradan geçerken cinsel organını açmaya çalıştı. Bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim” dedi. Genç kadın sosyal medyadaki açıklamalarının ardından birçok Twitter kullanıcısı, olaya tepki gösterdi.

Üzerindeki montundan tespit edildi

Genç kadının şikayeti üzerine zanlı K.A., Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, güvenlik kameralarından izlendi ve giydiği monttan tespit edilip yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, ifadesini aldıkları zanlıyı adliyeye sevk etti. Savcılığın tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği K.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.