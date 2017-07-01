Cinsel istismarı internette nasıl konuşmalıyız?

Yazar ve aktivist Ione Wells, sosyal medyayı toplum adaleti adına kullanırken daha itinalı davranmamız gerektiğini dile getiriyor. Londra'da bir saldırının kurbanı olduktan sonra, Wells okul gazetesinde saldırganına yazdığı mektubu yayınladı ve bu mektup, internet gündemine oturmayı başardı. Cinsel istismar ve mağdur taşlamasına, #SuçluDeğil kampanyası ile karşı durdu. Bu duygusal konuşmada, kendi hikâyesini anlatmanın diğerlerine nasıl bir umut kaynağı olduğunu anlatıyor ve internet üzerindeki ayıplama kültürüne karşı güçlü mesajlar veriyor.