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Cinsel istismara uğradığını açıklayan Aleyna Tilki, Elmalı davası kararına tepki gösterdi: Yalvarırım bu insanlar ceza alsınlar

"Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa,ben bir gün onlardan birini bulacağım"

17 Kasım 2021 11:28

Antalya’nın Finike ilçesinde, 2019'da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin Antalya'nın Elmalı ilçesinde görülen davada 3 sanık hakkında beraat kararı verildi. Elmalı davası kararına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki kendisinin de cinsel istismara maruz kaldığını belirterek, "Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa, ben bir gün onlardan birini bulacağım" dedi.

Tilki videosunda, "Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz. Adaleti tanıyamazsa kendi celladına dönüşebilirler. Bunu kendi sevgilisine, arkadaşına, çevresine yapabilir. Kötü bir insana dönüşebilir. Bir çocuğun bir cellada dönüşmesinin riskini alıyorsunuz. Bu insanlar ceza almalı. Yalvarırım alsınlar Bu cinsel istismarda bulunan insanları serbest bırakarak kısır bir döngüyü harekete geçiriyorsunuz. Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa,ben bir gün onlardan birini bulacağım" diye konuştu. 

Aleyna Tilkicinsel istismarElmalı davası

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