'Cinsel istismar' iddiası şehri karıştırdı; Gaziantep'te Suriyelilere ait iş yerlerine saldırıldı!

Gaziantep'te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin parkta Down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Suriyeli'nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç girişiminde bulunan kalabalığa, polis biber gazıyla müdahale etti. Suriyeli aile, güçlükle mahalleden tahliye edildi. Valilik taciz edildiği ileri sürülen çocuğun tespiti için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Cinsel istismar iddiasının ardından bazı kişiler, Türkmen Caddesi'nde bulunan Suriyeli'lere ait işyerlerinin tabelalarını söktü. Öfkeli kalabalığın tartaklamasıyla yaralanan Suriyeli 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, Suriyelilere ait işyerlerinde güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da inceleme yaptı. Bu arada polis, sosyal medyada cinsel taciz iddiasını provoke ettiği belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen çocuğun ise bulunamadığı belirtildi.