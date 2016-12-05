Çinlilerden 145 dolarlık replika 'Titanik'

Çin, 1912’de üretiminin ardından ilk yolculuğuna çıkan ve bir buz dağına çarparak batan lüks yolcu gemisi 'Titanik’in tıpatıp aynısı üretilecek. 145 milyon dolara mal olacak 'Çin yapımı Titanik', 2018 yılından itibaren müze olacak. İngiliz ve Amerikalı uzmanların da katkılarıyla yaklaşık iki yıllık proje çalışmasının ardından inşasına başlanan Replika Titanik, uzunluğu 269, genişliği 28 metre olacak şekilde tasarlandı. Gemide, dans salonu, tiyatro, yüzme havuzu ve ziyaretçiler için birinci sınıf odalar bulunacak.