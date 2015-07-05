Çinli sanıp Koreli turistlere saldırdılar!

Ülkü Ocakları tarafından bugün İstanbul'da, Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurlara Çin Devleti’nin uyguladığı işkence ve şiddet iddialarını protesto etmek için yapılan yürüyüş sonrası bir grup, Topkapı Sarayı'nın önündeki Koreli turist kafilesini Çinli zannederek saldırdı. Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından Doğu Türkistan'daki Müslümanlara destek olmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Meydanı'nda başlayan yürüyüş Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Burada basın açıklaması yapıldığı sırada ayrılan bir grup Topkapı Sarayı'na doğru koştu. İddiaya göre gruptakiler, Çinli zannettikleri Koreli turist grubuna saldırdı. Saray önünde bekleyen çevik kuvvet ekipleri araya girerek etten duvar ördü. Koreli turistler hemen olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu sırada polisle grup arasında arbede yaşandı. Gruptakilerden bazıları araya girerek arbedeyi önlemeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bunun üzerine polis gaz kullandı. Müdahale sonrası polis grup olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan bir Koreli turist, İngilizce "Ben Çinli değil Koreliyim" diyerek gülümsediği görüldü.