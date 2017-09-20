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Çin'in örümcek kadını

20 Eylül 2017 13:22

Çin'de eskiden beri dik yamaçlara tırmanırdı insanlar. Şimdi farklı gerekçelerle bu işin yapılması Çin'deki değişimi gösteriyor. Luo Dengping başka bir isimle de tanınıyor: Çin'in örümcek kadını... Luo ipsiz bir halde yamaç tırmanıyor. Ülkenin güneyindeki Guizhou bölgesinde yaşayan Miaolar, kırlangıç gübresi ve şifalı ot toplamak amacıyla yüzyıllardır yapıyordu bunu. Ama artık turistlere gösteri amacıyla yapılıyor bu iş. Böylece yaşadıkları yerde para kazanıyor, iş için büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmıyorlar.

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Çin&#39;in örümcek kadını

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