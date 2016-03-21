Çin’de korkutan heyelan anı kamerada

Görüntülerdeki toprak kayması, 18 Mart’ta Anhua Dağı yamaçlarındaki 536 Çin Ulusal Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolda bekleyen 4 aracın geçiş yapmak için beklediği, o sırada dağdan tonlarca toprak, çamur ve kaya kütlesinin yola doğru aktığı, bazı ağaçları ve elektrik direklerini devirdiği görülüyor. Toprak kütlesinin bazı araçların çok yakınından akması dikkat çekiyor. Changsha Evening gazetesi, dağdan yaklaşık 10 bin metreküp toprak ve çamurun yola aktığını, yolu açma çalışmalarının sürdüğünü, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.