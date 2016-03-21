T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çin’de korkutan heyelan anı kamerada

21 Mart 2016 23:26

Görüntülerdeki toprak kayması, 18 Mart’ta Anhua Dağı yamaçlarındaki 536 Çin Ulusal Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolda bekleyen 4 aracın geçiş yapmak için beklediği, o sırada dağdan tonlarca toprak, çamur ve kaya kütlesinin yola doğru aktığı, bazı ağaçları ve elektrik direklerini devirdiği görülüyor. Toprak kütlesinin bazı araçların çok yakınından akması dikkat çekiyor. Changsha Evening gazetesi, dağdan yaklaşık 10 bin metreküp toprak ve çamurun yola aktığını, yolu açma çalışmalarının sürdüğünü, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

ETİKETLER

çinheyelantoprak kayması

Diğer Videolar

Helikopter kar fırtınası nedeniyle kara yoluna acil iniş yaptı

İsmail Saymaz, 'İmamoğlu'na randevu vermeyen Erdoğan, Demet Akalın ile görüşebiliyor' dedi; Prof. Dr. Şahin, 'Önemli bir sanatçı' yanıtını verdi

Tokat'ta 'yalancı bahar'; ağaçlar çiçek açtı

Mersin'de bir sürücü, 2 kapısı olmayan otomobille seyir hâlinde görüntülendi

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü: Bu üzgün görüntüm için özür dilerim

CHP'li Ağbaba, ‘FETÖ, CHP’nin eseri’ manşetini kürsüye taşıdı: FETÖ'cüleri vali, müsteşar, genel müdür yapan sizsiniz siz!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24