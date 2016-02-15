Çin'de aşk acısı çeken bir fil ortalığı birbirine kattı

New York Post'un haberine göre; sevgilisinin ilgisini kaybeden 'kederli' fil, doğal koruma alanındaki otomobilleri parçaladı. Yetkililer, filin başarısız kur girişimlerinin ardından Çin'in kuzeyindeki bir doğal koruma alanında dolaştığını ve akabinde otoban kenarında park halinde duran otomobillerle oynamaya başladığını açıkladı. Filin bazı araçlara hafif derecede zarar verdiği belirtildi. Xishuangbanna Yönetimi'nden yapılan açıklamada, dişi filin son günlerde erkek bir fili elinden kaçırdığı aktarılırken, filin çevrede toplanan turistlere zarar vermediği ifade edildi, araçları zarar gören vatandaşlara ise tazminat ödeneceği aktarıldı.