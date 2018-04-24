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Cinayet zanlısı, polisi "Hoşgeldiniz" diye karşıladı

24 Nisan 2018 19:03

Gözaltına alınan ve ifadesinde arkadaşı Özkan Bozlak'ı isteyerek öldürmediğini belirten T. K., "Çok sinirlenmiştim. Yanımda taşıdığım tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı. Korkup kaçtım" dedi. Antalya'da, kendisine kötü tamirci tavsiye ettiği için tartıştığı arkadaşı 39 yaşındaki Özkan Bozlak'ı tabancayla öldüren 30 yaşındaki T.K., dün saklandığı evde yakalandı. T.K. polisleri, "Hoşgeldiniz" diye karşıladı. DHA'nın haberine göre olay, 21 Nisan saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan T.K., arıza yapan otomobilini, aynı işi yapan arkadaşı Özkan Bozlak'ın önerdiği tamircide yaptırdı. Ancak T.K.'nin aracı, seyir halindeyken yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine T.K. ile Özkan Bozlak, telefonda tartıştı. Özkan Bozlak bir süre sonra tamirci dükkanına gitti. Başka bir araçla tamirciye gelen T.K., tartıştığı Bozlak'ın başına tabancayla bir el ateş etti. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin uzun süre kalp masajı yaptığı Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. T.K. ise kaçtı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T. K.'nin Güzeloba Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Dün operasyon düzenleyen ekipler, eve gelen ekipleri kapıda "Hoşgeldiniz" diye karşıladı. Gözaltına alınan ve ifadesinde arkadaşı Özkan Bozlak'ı isteyerek öldürmediğini belirten T. K., "Çok sinirlenmiştim. Yanımda taşıdığım tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı. Korkup kaçtım" dedi. T. K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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