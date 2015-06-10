Çin medyasından 7 Haziran yorumu

Çin medyasında, Türkiye’deki milletvekili genel seçimleriyle ilgili bir animasyon videosu yayınlandı. Seçim yarışında AKP lehine açıkça şike uygulandığı iddia edilen komik animasyonda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da iktidar partisine açık destek verdiği vurgulandı. Animasyonda, Türkiye’deki genel seçimde küçük bir partinin (HDP) Erdoğan için 'ağrı' olduğu yorumu yapıldı ve trafolardaki "kedi lobisi"ne dikkat çekildi. Animasyonda 'Erdoğan’ın başkanlık hayaline' değiniliyor ve bin odalı saraya vurgu yapılıyor. Animasyonda, CHP’nin sarayla ilgili olarak altın klozetli tuvalet iddialarına dikkat çekiliyor. Erdoğan’ın ise bu iddiaları reddettiğine ve söz konusu klozetlerden bir tane bulunması halinde 'istifa' edeceği söylemine yer veriliyor. Suriye sınırındaki savaşın da Türkiye medyasında ön plana çıktığına değinilen animasyonda, HDP’nin rolüne dikkat çekiliyor.