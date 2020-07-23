T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çin, keşif aracını Mars’a gönderdi

23 Temmuz 2020 10:29

Çin’in Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere başarıyla fırlattığı keşif aracının 7 aylık yolculuğu başladı.
Çin, keşif aracını taşıyan roketi Hainan Adası’nda bulunan Wenchang Uzay İstasyonu'ndan başarıyla fırlattı.

Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere fırlatılan keşif aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğunu bitirdikten sonra Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor. Uzay aracına Çin edebiyatının klasikleri arasında yer alan şiirlerinden Tianwen'in adı verildi. 7 ay sürecek yolculuğun ardından Tianwen-1 adlı keşif aracı Mars’ın yüzeyinde incelemeler yapmak üzere yüzeye bırakılacak. Çin'in keşif aracı, Mars'a indiğinde atmosferi analiz edecek, fotoğraf çekecek, örnekler toplayacak.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri de geçtiğimiz günlerde Mars'ın yörüngesine yerleşecek uzay aracını göndermişti. ABD'nin de kendi uzay aracını önümüzdeki haftalarda göndermesi bekleniyor.

ETİKETLER

ÇİNkeşif aracımarsWenchang Uzay İstasyonuHainan Adası

Diğer Videolar

Prof. Sencer Ayata: En sadık seçmen kitlesinde bile kopuş olan AKP, olgulardan kurgulara geçti

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' İhsan Gedik: Bizi tamamen dışladılar, iş vermediler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Eylül 2020

Ordu Korgan’da HES yapımına karşı çıkan vatandaşlar, şirketin makinalarını durdurdu

Anı ölümsüzleştirmek isterken şansızlık anları...

İstanbul’da kaçak 'maymun’ operasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğa istismardan tutuklanan tarikat liderinin ses kaydı ortaya çıktı: Bana...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tarikat liderinin cinsel istismarına uğrayan küçük kızın ifadesi: İçeri her...

Sağlık Bakanlığı, evde izolasyon süresini değiştirdi; PCR testi pozitif hastalar...

İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak arasında 'Uşşaki' polemiği...

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğa istismardan tutuklanan tarikat liderinin ses kaydı ortaya çıktı: Bana...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24