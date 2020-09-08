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Çin'in uzaya gönderdiği uydunun iticileri, bir kasabaya düştü!

Long March 4B uydusunun iticilerinden biri kasabaya düştü ve patladı

08 Eylül 2020 10:58

Çin'in uzaya gönderdiği Long March 4B uydusunun iticilerinden biri kasabaya düştü ve patladı. Kazada kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Çin tarafından uzaya gönderilen Long March 4B uydusunun iticilerinden biri ülkenin Şansi bölgesindeki Gaoyao kasabasına düştü. İticinin havada yön değiştirerek bir kasabadaki bir okula doğru yöneldiği ardından okulun yakınlarındaki bir noktaya düştüğü aktarıldı.

Çin medyası, iticinin düştükten sonra patladığını ve patlamanın ardından gökyüzüne turuncu bir dumanın yükseldiğini duyurdu. Kazada şans eseri yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

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